Ученые назвали кошачьих паразитов возможной причиной шизофрении

12:40 | 31.01.2019

Ученые Копенгагенской университетской больницы в Дании выяснили, что токсоплазма Toxoplasma gondii, которая является паразитом представителей семейства кошачьих и других млекопитающих, может вызывать шизофрению у людей. Об этом сообщает издание Science Alert.



Специалисты проанализировали данные почти 82 тысяч человек в рамках масштабного исследования крови доноров. Примерно в трех тысячах случаев у людей были обнаружены психические отклонения. Эксперты проверили кровь психически больных людей на наличие токсоплазмы и пришли к выводу, что инфекция увеличивает риск развития шизофрении в среднем на 50 процентов, передает РИА «Новости».