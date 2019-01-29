12:30 | 31.01.2019

ЦБ РФ отозвал лицензию у нижегородского Радиотехбанка. Регулятор отметил, что кредитная организация была вовлечена в сомнительные транзитные операции. Кроме того, в работе Радиотехбанка выявили многочисленные нарушения положений законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконно, передает РБК.



Отмечается, что банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 января занимал 276-е место в банковской системе России.