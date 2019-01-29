Самой опасной для вождения страной в Европе названа Австрия

12:24 | 31.01.2019

Австрия признана самой опасной для вождения страной в Европе. На десять тысяч жителей страны приходится 44 аварии, сообщает Daily Mail со ссылкой на отчет Европейской комиссии по происшествиям. Также в антирейтинг попали Германия, Бельгия, Словения, Португалия, Мальта и Италия, где на десять тысяч человек приходится от 30 до 37 аварий. Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).