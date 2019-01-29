Дональд Трамп поздравил Хуана Гуаидо с началом президентства

12:19 | 31.01.2019

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре поздравил лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо, провозгласившего себя временным главой страны, с началом президентства. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает The Hill. В ответ тот поблагодарил американского лидера и отметил важность массовых протестов.



Как напоминает РБК, во время многотысячного митинга местной оппозиции 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом и заявил о намерении провести новые выборы. В этом его поддержали США, Канада, Грузия и почти все латиноамериканские страны.