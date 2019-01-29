Бывший министр транспорта Украины прогнозирует экономический крах страны без России

12:15 | 31.01.2019

В случае ухудшения отношений с Россией Украине грозит экономический крах, заявил бывший министр транспорта и связи страны Червоненко в эфире телеканала NewsOne. «Есть объективная реальность – заканчивается январь, а вместе с ним и квоты в Европу. Цифры — вещь упрямая», - отметил он, передает РИА «Новости».



Экс-министр уверен, что Киеву стоит наладить диалог с РФ и прекратить вести себя как «попрошайка», унижающаяся перед Западом. Он добавил, что российская сторона не предпринимала каких-либо мер против фабрик Порошенко или трех млн украинцев, работающих в России.