В России собираются изменить методику оценки бедности

12:06 | 31.01.2019

Росстат планирует модернизировать методику оценки бедности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минтруд. Ведомство планирует расширить выборку и дополнить ее категориями, которые сейчас не представлены в исследовании — женщины с детьми до шести лет. Подготовка для перехода на новую методику завершится в этом году.



Сейчас в России доходы ниже прожиточного минимума имеют около 20 миллионов россиян - 13 процентов населения страны. По мнению директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, модернизация методики может повысить общий показатель числа бедных в стране, передает rg.ru.