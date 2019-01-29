Россия и мир
12:06 | 31.01.2019
В России собираются изменить методику оценки бедности
Сейчас в России доходы ниже прожиточного минимума имеют около 20 миллионов россиян - 13 процентов населения страны. По мнению директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, модернизация методики может повысить общий показатель числа бедных в стране, передает rg.ru.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:45 | 31.01.2019
Парочку живодёров, истыкавших ножом и бросивших умирать связанную собаку, будут судить в Екатеринбурге
13:05 | 31.01.2019
Пермский оркестр musicAeterna номинирован на оперный аналог «Оскара»
12:57 | 31.01.2019
Очередная волна «минирований» прокатилась сегодня по Екатеринбургу
12:50 | 31.01.2019
Пермякам рекомендуют временно пересесть на общественный транспорт
12:36 | 31.01.2019
В Прикамье начинается прием заявок на Строгановскую премию
12:22 | 31.01.2019
В Перми вторая волна массовой эвакуации
11:32 | 31.01.2019
Экологических активистов наградят в Минприроды Свердловской области
11:30 | 31.01.2019
Курганец получил срок за нападение на сотрудников полиции при задержании
10:47 | 31.01.2019
Проезд в общественном транспорте в Свердловской области подорожает
10:18 | 31.01.2019
Власти Зауралья и РЖД достигли договоренности по развитию Петуховского литейно-механического завода
10:02 | 31.01.2019
В Екатеринбурге на Уралмаше от огня пострадали три иномарки
09:58 | 31.01.2019
На окраине Екатеринбурга в коллективных сгорели дом и баня
09:47 | 31.01.2019
В Туринске мужчина-алиментщик едва не стал заключенным
09:36 | 31.01.2019
В Талице сиротам вручили ключи от квартир в новостройке
23:18 | 30.01.2019
Вместо сноса лишь штрафуют: прокуратура Екатеринбурга недовольна мерами полиции против нелегальных киосков
22:49 | 30.01.2019
Качели, фуд-корт и бесплатный WI-FI: стало известно, как реконструируют площадь Обороны в Екатеринбурге
21:32 | 30.01.2019
РПЦ больше не претендует на старинные здания колледжей в Екатеринбурге
19:34 | 30.01.2019
В заброшенной больнице в Екатеринбурге нашли труп подростка
19:18 | 30.01.2019
В Екатеринбурге построят два новых мусоросортировочных завода
18:43 | 30.01.2019
В Прикамье пройдут громкие чтения
18:00 | 30.01.2019
В Перми покажут короткометражные фильмы о воспоминаниях жителей блокадного Ленинграда
17:57 | 30.01.2019
В Карпинском городском округе загорелась баня
17:55 | 30.01.2019
Стоянку автомобилей на нескольких улицах временно запретят в Екатеринбурге в начале февраля
17:18 | 30.01.2019
В Шадринске с 31 января все школы закроются на карантин
17:17 | 30.01.2019
В свердловском полицейском главке подвели итоги борьбы с преступностью в 2018 году
17:12 | 30.01.2019
В Серове загорелась квартира в жилом пятиэтажном доме
17:09 | 30.01.2019
Несовершеннолетний житель Перми задержан за угон автомобиля
16:54 | 30.01.2019
В Прикамье мобилизовано около 700 единиц снегоуборочной техники
16:46 | 30.01.2019
В Перми обсудят перспективы крипторынков и цифровой демократии
16:36 | 30.01.2019
Перед судом предстанет бывший главбух предприятия «Курорты Зауралья»
16:12 | 30.01.2019
Спортсменка из Прикамья завоевала «золото» на юниорском чемпионате мира