Басманный суд Москвы арестовал сенатора Арашукова

12:00 | 31.01.2019

Басманный суд Москвы принял решение арестовать сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Защита члена Совета Федерации предлагала отпустить его под залог в 10 млн рублей.



Однако судья Басманного суда сочла доводы следствия убедительными. Следователь заявил, что у Арашукова есть вид на жительство в Объединённых Арабских Эмиратах, и он может скрыться, отмечает govoritmoskva.ru.



Как напоминает РИА "Новости", в среду утром 32-летнего Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Чайки. Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступном сообществе, убийство двух человек и давление на свидетеля.