Граждане РФ с 31 января смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг

11:56 | 31.01.2019

Россияне с 31 января смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг, который будет учитывать, в том числе наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки, «возраст» кредитной истории, чтобы определить уровень кредитного риска человека, передает РИА «Новости».



Кредитный рейтинг представляет собой балл, рассчитанный автоматически на основе кредитной истории. На его величину будут влиять наличие просрочек по кредиту, уровень долговой нагрузки, количество запросов на проверку кредитной истории и другие факторы. Чем выше балл, тем меньше вероятность отказа при обращении за кредитом, однако даже высокий балл не является гарантией, поскольку решение принимает кредитор, отмечает РБК.