Россия и мир
11:56 | 31.01.2019
Граждане РФ с 31 января смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг
Кредитный рейтинг представляет собой балл, рассчитанный автоматически на основе кредитной истории. На его величину будут влиять наличие просрочек по кредиту, уровень долговой нагрузки, количество запросов на проверку кредитной истории и другие факторы. Чем выше балл, тем меньше вероятность отказа при обращении за кредитом, однако даже высокий балл не является гарантией, поскольку решение принимает кредитор, отмечает РБК.
© «Вечерние Ведомости»
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