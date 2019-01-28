Россия и мир
17:07 | 30.01.2019
Компания «АвтоВАЗ» впервые подняла стоимость автомобиля Lada выше 1 млн рублей
От обычной «Весты» версия Sport отличается аэродинамическим обвесом, заниженной на 31 миллиметр подвеской с расширенной колеей, 17-дюймовыми колесами с низкопрофильными покрышками, спортивными креслами, рулем с отделкой перфорированной кожей, отмечает motor.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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