Компания «АвтоВАЗ» впервые подняла стоимость автомобиля Lada выше 1 млн рублей

17:07 | 30.01.2019

Компания «АвтоВАЗ» 31 января запустит продажи флагмана модельного ряда «Лада Веста» – LADA Vesta Sport. Он будет доступен в максимальной комплектации Luxe по цене от 1 009 900 рублей. Новинка станет первой моделью LADA, стоимость которой превышает 1 миллион рублей, передает fontanka.ru. Для сравнения: стандартная Веста в топовом исполнении Exclusive стоит 869 400 рублей.



От обычной «Весты» версия Sport отличается аэродинамическим обвесом, заниженной на 31 миллиметр подвеской с расширенной колеей, 17-дюймовыми колесами с низкопрофильными покрышками, спортивными креслами, рулем с отделкой перфорированной кожей, отмечает motor.ru.