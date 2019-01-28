Глава Apple пообещал снизить цены на некоторые модели iPhone

17:00 | 30.01.2019

Apple снизит цены на некоторые модели iPhone в странах, где национальные валюты сильно обесценились по отношению к доллару, сообщил глава компании Тим Кук в интервью агентству Рейтер. О каких именно странах идет речь, он не уточнил, но в компании ранее признавали, что давление доллара было заметным в том числе и в России, передает РБК. По словам топ-менеджера, Apple скорректирует цены в местной валюте, приблизив их к прошлогодним.