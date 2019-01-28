В Кремле прокомментировали слова Порошенко о «холодном мире» с Россией

16:57 | 30.01.2019

Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал слова украинского лидера Порошенко про «холодный мир» с Россией. По словам пресс-секретаря, между странами нет войны, при этом на украинской территории имеют место гражданская война и провокации. Он подчеркнул, что ситуация на Украине была спровоцирована властями страны и привела к образованию двух самопровозглашенных республик на юго-востоке государства.



Накануне президент Украины заявил, что Киеву нужен мир с Россией, так как народ устал от войны. «Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир», — отметил Порошенко, напоминает РБК.