Отца сенатора Арашукова задержали по делу о хищении природного газа

16:53 | 30.01.2019

Сотрудники правоохранительных органов задержали советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова - отца задержанного ранее сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.



Рауль Арашуков причастен, по версии следствия, к длившимся на протяжении нескольких лет хищениям природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей. Его сын Рауф, член Совета Федерации задержан 30 января в зале заседаний верхней палаты парламента в присутствии генерального прокурора и главы Следственного комитета. Политику вменяются заказные убийства и дестабилизация обстановки в Карачаево-Черкесии, которая и делегировала его в Совфед.