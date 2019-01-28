В Сбербанке изучают информацию о звонках мошенников клиентам

15:31 | 30.01.2019

В Сбербанке, комментируя сообщения об атаках мошенников с официальных номеров финансовой организации, заявили, что внимательно изучают подобные инциденты. Клиентам рекомендовано самим перезванивать в банк в случае, если возникнет подозрение на мошенничество, передает russian.rt.com.



Ранее СМИ сообщили о том, что аферисты научились звонить с номеров, которые отражаются как официальные номера Сбербанка. При этом они владеют информацией о клиенте, включая паспортные данные и информацию по счету. Они сообщают клиенту о блокировке попытки списать деньги с карты и под этим предлогом выведывают данные карт.