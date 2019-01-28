В нескольких российских городах провели эвакуацию ряда объектов из-за звонков о бомбах

15:27 | 30.01.2019

Сразу в нескольких городах проверяют сообщения о минировании школ, больниц и государственных учреждений. По последним данным, анонимные сообщения получили в том числе в Астрахани, Калуге, Мурманске и Великом Новгороде, передает РБК.



Как напоминает РИА «Новости», в январе 2019 года в ряде городов России прошла очередная волна сообщений и звонков о «минировании» административных зданий и социальных объектов - от Дальнего Востока до северо-запада страны.