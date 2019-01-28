Британский парламент проголосовал против выхода страны из ЕС без сделки с Брюсселем

15:21 | 30.01.2019

Палата общин парламента Великобритании проголосовала против выхода страны из ЕС без сделки. Депутаты при этом отказались переносить сроки Brexit, передает Вести.ру.



Как отмечает Sky News, решение Палаты общин не является обязательным для выполнения правительством. Премьер-министр Тереза Мэй по этому поводу заметила, что пожелания парламентариев не обязательно станут основанием для новых переговоров с ЕС.