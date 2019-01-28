Президент Венесуэлы Мадуро заявил о готовности сесть за стол переговоров с оппозицией

15:17 | 30.01.2019

Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что готов сесть за стол переговоров с представителями оппозиции. «Я готов сесть за стол переговоров с оппозицией, чтобы мы поговорили во благо Венесуэлы — для мира и её будущего», — сказал он в интервью РИА Новости. По его словам, это произойдет при участии международных посредников.



Напомним, в Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.