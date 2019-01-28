В Москве запретили продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов

15:09 | 30.01.2019

Мосгордума приняла закон, запрещающий продажу лицам до 18 лет электронных сигарет и вейпов. Документ устанавливает административный штраф для граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей.



Как пояснила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Стебенкова, закон вступит в силу в ближайшее время после того, как его подпишет мэр столицы Собянин, передает РИА «Новости».