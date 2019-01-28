Трое человека погибли в результате крушения медицинского вертолета в США

15:01 | 30.01.2019

Трое членов экипажа погибли в результате крушения вертолета службы скорой медицинской помощи в штате Огайо, сообщил телеканал ABC. Сообщается, что перед крушением с вертолетом была потеряна связь. По данным телекомпании, вертолет службы Survival Flight летел в город Померой, чтобы забрать пациента. Он разбился вблизи деревни Залески, расположенной в 112,6 км юго-восточнее Колумбуса в штате Огайо.