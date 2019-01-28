В Германии задержаны трое иракских беженцев по подозрению в подготовке теракта

14:57 | 30.01.2019

Трое иракских беженцев задержаны по подозрению в подготовке теракта. Как сообщается на сайте федеральной прокуратуры ФРГ, их поймали в ходе рейда в Шлезвиг-Гольштейн, передает «Росбалт».



Как пишет Spiegel Online, подозреваемые находятся в Германии с осени 2015 года и проживают в приюте. Как отмечает russian.rt.com, они опубликовали в интернете инструкцию по изготовлению бомбы, купили мощные фейерверки, чтобы извлечь из них порох, и заказали взрыватель. По версии правоохранителей, подготовка теракта находилась на ранней стадии.