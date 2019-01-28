Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что глава США Трамп отдал приказ его убить

14:52 | 30.01.2019

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что американский лидер Дональд Трамп отдал приказ его убить. По словам венесуэльского президента, этот приказ был отдан правительству и мафии Колумбии.



При этом он отметил, что его судьба находится «в руках Господа», его защищает народ Венесуэлы, также в стране хорошая служба разведки.