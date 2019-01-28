Синдзо Абэ назвал южные Курильские острова исконной территорией Японии

14:47 | 30.01.2019

Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что Токио всегда считал южные Курильские острова своей исконной территорией. По словам премьер-министра, позиция его страны в этом вопросе остается неизменной. На южные Курилы распространяется суверенитет Японии, утверждает Синдзо Абэ, передает «Эхо Москвы».



По его словам, японская сторона стремится для подписания мирного договора определить принадлежность островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, сообщает gazeta.ru.