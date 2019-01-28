Силовики задержали сенатора Рауфа Арашукова прямо в зале заседания Совфеда

14:43 | 30.01.2019

Следственный комитет России подтвердил информацию о задержании в зале заседаний Совета Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.



Как напоминает РИА «Новости», Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Трансляцию для прессы прервали за пять минут до начала заседания. Входы на этажи оказались перекрыты. Уже позже стало известно, что в зале находились и генпрокурор Чайка и председатель Следственного комитета Бастрыкин.



В Следственном комитете рассказали, что его подозревают в причастности к убийству двух человек – активиста молодежного движения «Адыгэ-Хасе» Аслана Жукова 9 лет назад и советника главы республики Фраля Шебзухова, сообщает «Эхо Москвы». Кроме того сенатору предъявили обвинение в организации преступной группировки.