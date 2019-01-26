Россия и мир
17:22 | 29.01.2019
В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личного автотранспорта
Авторы законопроекта ссылаются на статистику Научного центра безопасности дорожного движения МВД. Отмечается, что за первые девять месяцев 2018 года техническая неисправность стала причиной только 3,8% ДТП (учитывались не только личные автомобили, но и коммерческие). По мнению депутатов, действующая система не предупреждает аварии, а лишь увеличивает траты водителей, сообщает РИА «Новости». При этом отмечается, что большинство аварий связано с состоянием дорог.
© «Вечерние Ведомости»
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