В Великобритании осудили 18-летнюю бывшую медсестру за педофилию

17:11 | 29.01.2019

В Великобритании осуждена самая молодая женщина-педофил. 18-летняя бывшая медсестра из Суиндона Софи Элмс признала обвинения в сексуальном насилии и непристойном поведении, сообщает Mirror. Девушку приговорили к тюремному заключению на срок 7 лет 10 месяцев.



Отмечается, что 18-летняя сотрудница детского сада Софи Элмс созналась в 16 фактах сексуального насилия против двоих детей в возрасте двух и трех лет. Преступления совершались в период с декабря 2016 года до марта прошлого за пределами детского учреждения.



Как стало известно полиции, Элмс направили на работу в ясли в рамках курса по уходу за детьми. Однако преступления совершались дома у пострадавших, так как родители наняли ее для присмотра за детьми. Согласно материалам дела, девушка записывала развратные действия на камеру, а затем отправляла их неким двум мужчинам. На тот момент ей было 17 лет, отмечает lenta.ru.