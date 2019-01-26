Власти США обвинили компанию Huawei в краже интеллектуальной собственности

16:55 | 29.01.2019

Американские власти выдвинули против китайской компании Huawei и ее финдиректора Мэн Ваньчжоу дополнительные обвинения по 23 пунктам, заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитакер.



Уитакер пояснил, что два следственных совета присяжных в Сиэтле и Нью-Йорке пришли к выводу, что китайская компания украла интеллектуальную собственность у компании T-Mobile, а также нарушала предписания США, касающиеся санкций.



В свою очередь, китайская Huawei не признала причастность к преступлениям, в которых ее обвиняют США. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном в Twitter.