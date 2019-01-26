Лавров заявил о том, что США взяли курс на смену власти в Венесуэле

16:50 | 29.01.2019

Соединенные Штаты открыто пытаются свергнуть законную власть в Венесуэле. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Лавров, передает lenta.ru. США «закусили удила и публично взяли курс на незаконную смену режима», считает Лавров. Он подчеркнул, что Россия «вместе с другими ответственными членами мирового сообщества» намерена делать все для поддержки правительства действующего президента Венесуэлы Мадуро в отстаивании конституции страны, сообщает РБК.



Напомним, 23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента вместо Мадуро. Его признали власти США, Канады, а также ряда латиноамериканских государств.