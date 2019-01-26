Президент США Дональд Трамп выступит в Конгрессе с ежегодным посланием 5 февраля

14:02 | 29.01.2019

Президент США Дональд Трамп принял предложение спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и согласился выступить с посланием к конгрессу 5 февраля, сообщается на сайте Белого дома.



Ранее Пелоси отказалась пригласить Трампа для традиционного выступления с посланием, пока в США разворачивается бюджетный кризис. Первоначально назначенное на 29 января выступление было отменено по ее настоянию, отмечает «Росбалт». После того, как Трамп уступил демократам и подписал в пятницу временный бюджет сроком на три недели, прекратив «шатдаун», Пелоси снова направила президенту приглашение выступить в Конгрессе, напоминает РИА «Новости».