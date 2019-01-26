В Улан-Удэ учитель ОБЖ заставил детей просидеть весь урок в противогазах

13:57 | 29.01.2019

Учитель ОБЖ школы № 58 в Улан-Удэ заставил опоздавших учеников просидеть весь урок в противогазах, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам детей Бурятии. По итогам разбирательства в комитете по образованию администрации Улан-Удэ, учителю ОБЖ было назначено дисциплинарное взыскание, а директор школы получил указание не допускать применения педагогами воспитательных мер, которые не предусмотрены законодательством об образовании.



Кроме того, Следственное управление СКР по Бурятии начало доследственную проверку. «Сведения подтверждены в ходе проверки, проведенной уполномоченным по правам ребенка в Республике Бурятия по обращению родителей пострадавших детей. Естественно, что длительное пребывание в противогазе могло причинить вред физическому и психическому состоянию несовершеннолетних», - отметили в СКР.