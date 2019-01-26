Замглавы Росгеологии Горринг уволен за скандальный стрим

13:49 | 29.01.2019

Пресс-секретарь Минприроды Наталья Хлопунова сообщила, что министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя гендиректора Росгеологии Руслана Горринга после появления в сети скандального видео игрового стрима, передает РИА «Новости». Кроме того, объявлен выговор непосредственному начальнику Горринга – главе Росгеологии Роману Панову.



На видео, которое транслировалось в сети, Горринг играет в онлайн-игру PlayerUnknown’s Battlegrounds и в нецензурных выражениях общается с подчиненной. Замглавы «Росгеологии» объясняет женщине, что ее основная задача на рабочем месте — «стучать», передает lenta.ru.



После этого Горринг попросил женщину рассказать другим игрокам о том, как уволил ее, но потом вернул на работу. Далее он начинает рассказывать о своих сексуальных отношениях с подчиненными, которых называет кошками.



Также в одном из фрагментов Горринг упоминает, что «с шефом» едет на встречу с предправления «Новатэка» Леонидом Михельсоном (N3 в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes), сообщает «Ведомости».