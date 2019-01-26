В Ленинградской области задержали вице-губернатора региона по ЖКХ и энергетике Олега Коваля

13:42 | 29.01.2019

Задержан заместитель председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль. «[Задержан] в связи с разбирательством по делу, связанным с его работой в структурах «Газпрома». Задержан дома, находился в отпуске», — сообщили РБК в пресс-службе правительства Ленинградской области.



Как говорится в биографии чиновника на сайте администрации, до правительства он работал в Законодательном собрании Ленобласти (2011-2015 годы), параллельно будучи заместителем гендиректора компании «Газпром газораспределение» (2009-2014). Член «Единой России», отмечает РИА «Новости».