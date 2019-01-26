13:36 | 29.01.2019

Россия опустилась на 138-е место в рейтинге восприятия коррупции, следует из ежегодного исследования Transparency International. Как отмечается, в этом рейтинге она набрала 28 баллов из 100. В организации подчеркнули, что такой же результат у Папуа-Новой Гвинеи, Ливана, Ирана, Гвинеи и Мексики. В 2015 году Россия занимала 119-е место в рейтинге организации, в 2016 году — 131-е, в 2017-м — 135-е.



Первое место в списке заняла Дания, второе — Новая Зеландия, третье разделили Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария. В тройке стран с худшими показателями — Южный Судан, Сирия и Сомали, передает «Росбалт».