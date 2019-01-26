Власти США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA

13:24 | 29.01.2019

США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Однако при этом они сделали ряд исключений для покупки венесуэльской нефти, сообщил глава минфина США Стивен Мнучин, передает Вести.ру. Так, пока не будут затронуты активы американской «дочки» PDSVA - Citgo. Однако ее доходы в этом случае должны «идти на заблокированный счет в США», передает РИА Новости.



PDVSA служит крупнейшим источником доходов в Венесуэле и владеет американской нефтеперерабатывающей компанией Citgo Petroleum, самым важным иностранным активом республики. Американские чиновники заявили, что санкции против PDVSA направлены на то, чтобы помешать правительству Николаса Мадуро откачать средства из нефтяной компании, отмечает РБК.