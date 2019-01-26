Власти Москвы могут ввести ограничения для неэкологичных машин

13:17 | 29.01.2019

Ограничительные зоны въезда для автомобилей низких экологических классов могут появиться в Москве. Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека предложил ввести ограничения для машин экологических классов от «Евро-0» до «Евро-3». По мнению Совета, автомобилям этих категорий необходимо запретить въезжать в определенные зоны в столице. Также следует ввести соответствующие дорожные знаки и оснастить зоны с ограничением въезда видеокамерами, которые будут фиксировать нарушения, передает «Эхо Москвы».



Как отмечает РБК, Евро — экологические стандарты предельных концентраций вредных веществ в выхлопных газах, которые были введены Евросоюзом. Самый ранний — Евро-0 — был принят в 1988 году. Последний — Евро-6 — в 2015-м. Они регламентируют предельные концентрации в выхлопах как дизельных, так и бензиновых двигателей. С каждым новым стандартом предельно допустимые концентрации вредных веществ уменьшаются.