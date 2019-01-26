Власти Италии понизили пенсионный возраст в стране

13:09 | 29.01.2019

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ об утверждении пенсионной реформы, передает ANSA. Как отмечается, речь идет о так называемом правиле «квоты 100». Это означает, что срок выхода на пенсию теперь будет определяться по формуле: возраст гражданина плюс его трудовой стаж. В сумме эти два показателя должны дать результат 100. Например, под это под это правило подпадает 62-летний гражданин, который проработал 38 лет.



Сейчас большинство жителей Италии могут выйти на пенсию лишь в возрасте 67 лет. При этом итальянцы, как и прежде, смогут выходить на пенсию вне зависимости от возраста, если их трудовой стаж составил 42 года и 10 месяцев для мужчин и 41 год и 10 месяцев для женщин», — сообщает «Интерфакс».