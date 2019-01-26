В Верховной раде назвали «Северный поток-2» крупнейшим провалом украинской дипломатии

12:56 | 29.01.2019

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Вадим Ивщенко назвал строительство российского газопровода «Северный поток-2» большим провалом украинской дипломатии, передает РИА «Новости».



Представитель партии «Батькивщина» заявил, что Россия запустит «Северный поток - 2», «Южный поток» и другие газопроводы, чем полностью перекроет транзит газа через Украину. Он подчеркнул, что для РФ это геополитические проекты, которые она будет стремиться эффективно реализовать. «Они лишат Украину 4 млрд транзитных денег, а это фактически большие средства», - отметил Ивченко.



Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.