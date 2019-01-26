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Россия и мир


 

12:52 | 29.01.2019

Минюст, МВД, СКР и Генпрокуратура собираются отменить наказание за «вынужденную коррупцию»

Минюст собирается изменить антикоррупционное законодательство, смягчив его для тех чиновников, которые не могли избежать подобных правонарушений по объективным причинам, сообщает «Ведомости».

Цель поправок сформулирована как «освобождение физического лица от ответственности, в случае если несоблюдение им ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции, вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение вышеуказанных запретов, ограничений, требований и исполнение обязанностей». Примеры таких непреодолимых обстоятельств Минюст пообещал привести после общественного обсуждения предложений. Как отмечается, вместе с ведомством над поправками в закон «О противодействии коррупции» работают МВД, Минтруд, Генпрокуратура и Следственный комитет.


В конце декабря прошлого года СК сообщил, что с 2011 года ущерб от коррупционных преступлений составил 123 миллиарда рублей, отмечает РИА «Новости».

© «Вечерние Ведомости»

 


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