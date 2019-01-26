Роскомнадзор разблокировал почти 19 тыс. IP-адресов хостинг-провайдеров по «делу Telegram»

16:54 | 28.01.2019

Роскомнадзор разблокировал почти 19 тыс. IP-адресов хостинг-провайдеров, доступ к которым закрыли после блокировки мессенджера Telegram, передает РБК. Это IP-адреса средних и небольших хостинг провайдеров. Так 2,048 тысячи IP-адресов принадлежит Aruba S.p.A., еще 512 принадлежит подсети Vultr Holdings, 16,384 тысячи IP-адресов подсети SoftLayer, подтвердили «РГ» в Роскомнадзоре.



Как напоминает govoritmoskva.ru, в апреле прошлого года Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram в России. Решение было принято из-за непредоставление мессенджером ключей для дешифровки сообщений в ФСБ.