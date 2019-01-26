В кубинской столице Гаване из-за торнадо погибли три человека и более 170 пострадали

16:49 | 28.01.2019

Мощный торнадо пронесся над кубинской столицей Гаваной в ночь на понедельник, не менее трех человек погибли, более 170 ранены, сообщил в понедельник глава страны Мигель Диас-Канель Бермудес. По его словам, из-за атмосферного явления пострадал муниципалитет Гаваны Регла. Спасательные бригады работают в пострадавших районах, указал Диас-Канель. Отмечается, что торнадо пришел в западную часть Кубы с юго-востока Мексиканского залива, скорость ветра достигала 100 км/ч.



Ростуризм пока не получал информацию о россиянах, пострадавших в результате торнадо на Кубе.