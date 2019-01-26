В МВД РФ сообщили о переброске боевиков ИГ с территории Пакистана на границу Таджикистана

16:42 | 28.01.2019

Боевики «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) «в массовом порядке» вертолетами перебрасываются с территории Пакистана на границу Таджикистана. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов, передает РИА Новости. По его словам, боевики перебрасывают силы, чтобы выдавить большое количество беженцев.

Замминистра также добавил, что, несмотря на «более законопослушное» поведение, приезжие из Таджикистана и Узбекистана требуют «повышенного внимания» со стороны правоохранительных органов. Свою точку зрения Зубов объяснил «идеологией, которую они сюда завозят» и их «устремлениями». Что именно чиновник под этим подразумевал, он не уточнил, сообщает РБК.