В России ограничили максимальную сумму долга по потребительским кредитам

16:35 | 28.01.2019

В России вступили в силу поправки в законы о потребительском кредите и микрофинансовой деятельности, которые ограничили ставки по потребительским займам. Соответствующие законы были опубликованы 28 декабря 2018 года.



Как отмечает russian.rt.com, теперь ставка по потребительским кредитам до одного года не может превышать 1,5% в день, с июля 2019-го — более 1%. В документе отмечается, что до июля общий размер процентов, неустоек (штрафов, пени) и иных начислений по таким кредитам не может превышать сумму первоначального займа более чем в два с половиной раза, до января 2020 года — в два, а затем — в полтора раза.



Законодатели также прописали специальные ограничения по займам «до зарплаты». Это займы на сумму до 10 тыс. рублей на срок до 15 дней. Сумма начисленных процентов по такому продукту не должна превышать 3 тыс. рублей (или 30% от суммы займа, если на 15 дней выдано менее 10 тыс. рублей). Ежедневная выплата по нему не должна превышать 200 рублей.