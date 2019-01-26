Власти США намерены разместить в Японии новый радар ПРО

16:30 | 28.01.2019

Власти США планируют разместить на территории Японии мощный наземный противоракетный радар. По данным Yomiuri, новый радар ПРО должен появиться в Японии к 2025 году. В первую очередь размещение подобной системы связано с угрозой ракетного удара со стороны Северной Кореи. Кроме того, на Гавайях должны разместить такой же радар к 2023 году.