Песков назвали уткой сообщения о направлении в Венесуэлу россиян для охраны Мадуро

16:23 | 28.01.2019

Пресс-секретарь Путина Песков в очередной раз опроверг информацию о направлении в Венесуэлу россиян для охраны президента страны Мадуро, передает life.ru. «Вы знаете, это сообщения из области конспирологии. Там же на месте везде видна охрана в Венесуэле, кто охраняет Мадуро — сами просто логически подумайте. Здесь просто не нужно реагировать на утки», — сказал Песков.



23 января на фоне массовых протестных выступлений спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом. Его признали США, Канада и ряд стран Латинской Америки. Москва поддержала президента Мадуро, напоминает lenta.ru.