Бывшего руководителя госпредприятия «Дальспецстрой» нашли мертвым в Москве

16:16 | 28.01.2019

В Москве найден мертвым бывший руководитель госпредприятия «Дальспецстрой» (ныне «Главное военно-строительное управление №6») Дмитрий Савин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Тело Д.Савина было обнаружено его сыном в доме на Привольной улице на юго-востоке столицы. Рядом с погибшим было найдено зарегистрированное на него ружье», — сказал источник. По предварительным данным, он покончил с собой.



Как напоминает lenta.ru, Савин покинул пост главы «Дальспецстроя» по собственному желанию в марте 2015 года, но остался в организации в качестве заместителя руководителя. Уже через несколько недель он был уволен по поручению тогдашнего вице-премьера Дмитрия Рогозина в связи с невыплатой зарплаты работникам на космодроме Восточный — «Дальспецстрой» был одним из основных участников строительства этого объекта, его топ-менеджеры фигурировали в уголовных делах о хищениях на миллиарды рублей.