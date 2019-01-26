Россия и мир
16:10 | 28.01.2019
В Симферополе арестовали мужчину, который облил краской памятник «Вежливым людям»
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ — вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Это деяние, согласно закону, наказывается максимально тремя годами лишения свободы.
Напомним, мужчина облил краской памятник вечером 27 января, он был пьян.
© «Вечерние Ведомости»
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