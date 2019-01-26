Девять человек получили травмы в результате взрыва в жилом доме в Гааге

13:30 | 28.01.2019

По меньшей мере девять человек получили травмы при взрыве в жилом доме в Гааге. Об этом сообщила местная спасательная служба в Twitter. Взрыв произошел в жилом доме на улице Яна ван де Хейдена. Частично разрушены оказались также два дома по соседству, кроме того, ударной волной повредило стоявшие рядом автомобили. По предварительным данным полиции причиной взрыва стала утечка газа.