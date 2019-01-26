В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей в мороз собирать снег в мешки

13:16 | 28.01.2019

В Саратове «субботник» в школе № 95, в ходе которого учителя складывали снег в мешки, закончился увольнением чиновника.



Как отмечает РИА «Новости», уволена начальник отдела образования администрации Октябрьского района Саратова, а ее непосредственному руководителю и директору школы №95 объявили выговоры после того, как они отправили учителей этой школы в мороз помогать дворникам убирать снег.



Как напоминает sarnovosti.ru, на минувших выходных в интернете появился снимок, сделанный 24 января, на котором учителя школы №95 в двадцатиградусный мороз убирали снег в мешки. Данная акция вызвала осуждение пользователей соцсетей.