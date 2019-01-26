Японский премьер Синдзо Абэ назвал условия заключения договора по Курилам

13:13 | 28.01.2019

Япония планирует ускорить процесс переговоров с Россией о заключении мирного договора на основе Советско-японской совместной декларации 1956 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Этот документ, напомним, допускает передачу Японии части островов южной части Курильских островов. Такое заявление глава правительства Японии сделал, выступая на открытии сессии парламента страны.



Ранее проведённый опрос показал, что 77% россиян выступают против передачи Японии четырёх южных островов Курильской гряды, напоминает russian.rt.com.