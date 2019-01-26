Гуайдо рассказал о переговорах с венесуэльскими военными с целью отстранения Мадуро от власти

13:06 | 28.01.2019

Венесуэльская оппозиция ведет тайные переговоры с военными для отстранения от власти действующего президента страны Николаса Мадуро. Об этом в воскресенье заявил спикер парламента страны, объявивший себя временным главой государства Хуан Гуайдо, передает iz.ru.



«Мы ведем переговоры с правительственными чиновниками, гражданскими и военными. Это очень деликатный вопрос, касающийся личной безопасности. Мы встречаемся с ними, но тайно», - сказал Гуаидо.



Оппозиционер призвал своих сторонников выйти на улицы 30 января и 2 февраля. По его словам, цель акций — борьба за получение гуманитарной помощи, борьба с узурпацией и за свободу прав человека, отмечает РИА «Новости».