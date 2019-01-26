В Верховной раде Украины назвали МВФ «захватнической организацией»

12:58 | 28.01.2019

Как сообщает телеканал «112 Украина», депутат Верховной рады Вадим Рабинович, возглавляющий партия «За жизнь», назвал Международный валютный фонд «захватнической организацией». Он отметил, что Киев не способен расплатиться с долгами по кредитам, которые предоставил фонд.



«Мы не в состоянии и не должны идти на ущемление национальной безопасности для получения очередных траншей: вырубать лес, поднимать бесконечные тарифы. Всё, что хочет МВФ — в принципе действует как захватническая организация, которая пытается сделать у нас сырьевой участок», — сказал депутат в эфире телеканала.