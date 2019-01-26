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Россия и мир


 

12:58 | 28.01.2019

В Верховной раде Украины назвали МВФ «захватнической организацией»

Как сообщает телеканал «112 Украина», депутат Верховной рады Вадим Рабинович, возглавляющий партия «За жизнь», назвал Международный валютный фонд «захватнической организацией». Он отметил, что Киев не способен расплатиться с долгами по кредитам, которые предоставил фонд.

«Мы не в состоянии и не должны идти на ущемление национальной безопасности для получения очередных траншей: вырубать лес, поднимать бесконечные тарифы. Всё, что хочет МВФ — в принципе действует как захватническая организация, которая пытается сделать у нас сырьевой участок», — сказал депутат в эфире телеканала.

© «Вечерние Ведомости»

 


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