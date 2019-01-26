Венгрия отказалась давить на РФ по требованию США

12:39 | 28.01.2019

Председатель правительства Венгрии Виктор Орбан отказался давить на Россию и Китай вопреки требованиям США. Как пишет The Wall Street Journal, такую позицию венгерский премьер-министр озвучил на встрече с американским послом в декабре 2018 года, заявив, что хочет, чтобы его страна в этом отношении «сохраняла нейтралитет, как Австрия».



Кроме того, как указывает издание, венгерский премьер активно выступает за привлечение китайских инвестиций в информационную инфраструктуру страны. Также премьер-министр также отметил, что он высоко ценит членство Венгрии в НАТО, так как это обеспечивает стране полную безопасность. В связи с этим Венгрия непременно продолжит соблюдать свои обязательства в альянсе и даже выделит дополнительное число военнослужащих страны для сил НАТО, передает gazeta.ru.